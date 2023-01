Lula assina nomeação de 37 ministros e ministras

Eles vão assumir os postos em cerimônias de transmissão de cargos a serem realizadas a longo da semana

O governo federal acaba de publicar edição especial do Diário Oficial da União (DOU) trazendo a nomeação dos 37 ministros do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, também empossado hoje. Eles tomaram posse neste domingo, 1º de janeiro de 2023, em solenidade no Palácio do Planalto. Eles vão assumir os postos em cerimônias de transmissão de cargos a serem realizadas a longo da semana.

Foram nomeados:

1 – Advocacia-Geral da União (AGU): Jorge Messias

2 – Agricultura e Pecuária: Carlos Fávaro

3 – Casa Civil: Rui Costa

4 – Cidades: Jader Filho

5 – Ciência, Tecnologia e Inovação: Luciana Santos

6 – Comunicações: Juscelino Filho

7 – Controladoria-Geral da União (CGU): Vinícius Marques de Carvalho

8 – Cultura: Margareth Menezes

9 – Defesa: José Múcio Monteiro

10 – Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar: Paulo Teixeira

11 – Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome: Wellington Dias

12 – Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços: Geraldo Alckmin

13 – Direitos Humanos e Cidadania: Silvio Almeida

14 – Educação: Camilo Santana

15 – Esporte: Ana Moser

16 – Fazenda: Fernando Haddad

17 – Gabinete de Segurança Institucional (GSI): Gonçalves Dias

18 – Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: Esther Dweck

19 – Igualdade Racial: Anielle Franco

20 – Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Goés

21 – Justiça e Segurança Pública: Flávio Dino

22 – Meio Ambiente e Mudança do Clima: Marina Silva

23 – Minas e Energia: Alexandre Silveira

24 – Mulheres: Cida Gonçalves

25 – Pesca e Aquicultura: André de Paula

26 – Planejamento e Orçamento: Simone Tebet

27 – Portos e Aeroportos: Márcio França

28 – Povos Indígenas: Sônia Guajajara

29 – Previdência Social: Carlos Lupi

30 – Relações Exteriores: Mauro Vieira

31 – Relações Institucionais: Alexandre Padilha

32 – Saúde: Nísia Trindade

33 – Secretaria de Comunicação Social: Paulo Pimenta

34 – Secretaria-Geral da Presidência: Márcio Macedo

35 – Trabalho e Emprego: Luiz Marinho

36 – Transportes: Renan Filho (MDB-AL)

37 – Turismo: Daniela Carneiro.

Estadão Conteúdo