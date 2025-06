Lula anunciará programa que atendeu desabrigados do RS para Favela do Moinho

JULIANA ARREGUY

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente Lula (PT) anunciará nesta quinta-feira (26) que os moradores da Favela do Moinho serão atendidos pelo Compra Assistida, mesmo programa habitacional criado para auxiliar as famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, no ano passado.

O programa é uma modalidade do Minha Casa Minha Vida e permite ao beneficiário escolher onde deseja morar, desde que a residência em questão se enquadre em uma faixa de preço específica.

No caso da Favela do Moinho, localizada no centro de São Paulo, as famílias que recebem até R$ 4.700 por mês poderão escolher imóveis de até R$ 250 mil em qualquer cidade do estado. O governo federal arcará com R$ 180 mil e o governo paulista, com R$ 70 mil.

As famílias atendidas pelo Compra Assistida podem consultar uma lista de imóveis fornecida pela Caixa Econômica Federal ou mesmo pesquisar imóveis por conta própria e apresentá-los ao governo. Até que os contratos sejam oficializados, os beneficiários terão direito ao aluguel social de R$ 1.200 mensais.

Feito em parceria com o governo paulista, o programa será anunciado às 10h30 desta quinta no Armazém do MST, também no centro de São Paulo. O acerto entre os governos federal e estadual foi firmado em maio deste ano, após conflitos entre as famílias que vivem no local e a gestão Tarcísio, que havia colocado em prática um plano de reassentamento na região.

Apesar disso, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não estará no evento.

O Painel apurou que houve tratativas para que o governador participasse da cerimônia, que inicialmente seria dentro da própria favela, mas que por questões de segurança foi transferida para o galpão do MST. O novo local inviabilizou a presença de Tarcísio, já que o movimento enfrenta grande resistência entre bolsonaristas.

A justificativa dada pelo Palácio dos Bandeirantes para a ausência é de que o governador já havia se comprometido com outro evento de habitação social, no mesmo horário, em São Bernardo do Campo. No entanto, a Presidência se incomodou com a realização simultânea de outra solenidade habitacional.

O presidente e o governador são cotados como possíveis adversários na disputa pela Presidência da República em 2026.