Lula anuncia na COP27 a criação de um Ministério dos Povos Originários

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta quarta-feira (16) na conferência do clima da ONU (COP27) a criação de um ministério dos Povos Originários para que os indígenas “não sejam tratados como bandidos”.

Lula prometeu em ato realizado em conjunto com governadores dos nove estados da Amazônia brasileira “acabar com o processo de degradação que nossas florestas estão sofrendo”.

Além disso, o presidente eleito do Brasil também propôs que a 30ª conferência do clima da ONU, programada para 2025, aconteça na Amazônia brasileira, e declarou que apresentará a proposta ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, para que a reunião climática anual “aconteça no Brasil, na Amazônia”.

Segundo Lula, há “dois estados aptos” para organizar o encontro: o Amazonas e o Pará.

