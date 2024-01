Lula anuncia Lewandowski como ministro da Justiça

Ricardo Lewandowski, jurista de 75 anos e ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), é o novo ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ele ocupa o lugar de Flávio Dino, que vai para o STF.

Ele era o nome favorito do presidente Lula, que o indicou ao STF em 2006, em seu primeiro mandato. Ele assume o novo cargo no dia 1º de fevereiro.

Agora, com o nome de seu sucessor devidamente escolhido, Dino poderá ser nomeado no STF. Ele foi indicado ainda em novembro, mas o petista estava segurando a nomeação enquanto tentava convencer Lewandowski a assumir o cargo. O nome de Ricardo Cappelli, secretário-executivo da pasta, também foi cogitado.

Na rede social ‘X’, o presidente Lula comemorou o passo dado. “Ganha o Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Lewandowski, ganha a Suprema Corte com Flávio Dino e ganha o Brasil.”

— Lula (@LulaOficial) January 11, 2024