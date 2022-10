Lula amplia vantagem entre negros e Bolsonaro, entre brancos, diz Datafolha

Os que pretendem votar em branco ou anular variam de 5% a 6% de acordo com a cor, e os indecisos, de 1% a 2%

JÚLIA BARBON

RIO DE JANEIRO, RJ

A segunda pesquisa Datafolha após o primeiro turno das eleições mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua vantagem entre negros, enquanto Jair Bolsonaro (PL) fez o mesmo entre brancos no segundo turno.

Na última semana, o petista passou de 49% para 52% das intenções de voto de pardos, grupo em que o presidente oscilou de 43% para 42%. O mesmo movimento ocorreu entre pretos: o ex-presidente flutuou de 57% para 59%, e o atual mandatário, de 35% para 34%.

Entre brancos, pelo contrário, Bolsonaro foi de 50% para 51%, e Lula, de 43% para 42%. Todas essas variações, porém, ocorreram dentro das margens de erro, que são de três pontos percentuais para pardos e brancos e de cinco para negros.

Os que pretendem votar em branco ou anular variam de 5% a 6% de acordo com a cor, e os indecisos, de 1% a 2%.

O levantamento ouviu 2.898 pessoas nesta quinta (13) e nesta sexta (14). No Brasil, 42% do eleitorado se declara pardo, 35%, branco, e 14%, preto, segundo o Datafolha. Amarelos e indígenas não foram incluídos porque as bases de dados são muito pequenas.

A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01682/2022.

As sondagens de segundo turno não são comparáveis às de primeiro turno.