Lula altera agenda na França sem dar explicações

ANDRÉ FONTENELLE

NICE, FRANÇA (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a participação em um jantar de gala neste domingo (8) em Nice e antecipou sua agenda da segunda-feira (9), em Lyon, sem explicar oficialmente o motivo.

Uma fonte do governo ouvida pela Folha de S.Paulo atribuiu as mudanças ao possível cansaço pela agenda cheia na visita à França, que começou na quarta-feira (4).



Lula deveria participar de um jantar de gala no hotel Le Negresco, onde está hospedado, a partir das 20h30 locais (15h30 de Brasília). O encontro foi oferecido pelos organizadores da 3ª Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano (UNOC3). A conferência é promovida conjuntamente pelos governos da França e da Costa Rica. O Negresco é um dos hotéis mais tradicionais de Nice.



No entanto, a presença de Lula no jantar, que havia sido confirmada pelo governo brasileiro em reunião de informações à imprensa na sexta-feira (6), não apareceu na agenda oficial do presidente divulgada na manhã deste domingo.



Nesta segunda, o presidente tem duas agendas previstas: participação na UNOC3, a partir das 9h30 locais (4h30 em Brasília), e visita à sede da Interpol, organização internacional de polícias, em Lyon. A visita é uma cortesia ao recém-empossado secretário-geral da entidade, o delegado da Polícia Federal brasileira Valdecy Urquiza.



O horário da visita à Interpol, no entanto, sofreu duas mudanças sucessivas. Ela estava anunciada inicialmente para as 13h30 locais (8h30 em Brasília). Depois passou para 12h20 (7h20 em Brasília) e 11h35 (6h35 em Brasília).



Estar às 11h35 na sede da Interpol em Lyon, porém, praticamente inviabiliza a presença do presidente na sessão plenária da UNOC3, em Nice, já que só o deslocamento entre uma cidade e outra, de avião, leva uma hora.



Neste domingo, Lula participou da sessão de encerramento do Fórum de Economia e Finanças Azuis, em Mônaco, juntamente com o príncipe Albert 2º, de Mônaco; os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Costa Rica, Rodrigo Chaves; e o príncipe William, herdeiro do trono britânico. Lula leu seu discurso na sessão, sem fazer improviso, teve reuniões bilaterais reservadas e saiu sem falar com a imprensa.



O objetivo anunciado do encontro é buscar financiamento para tornar mais sustentáveis atividades como a pesca e o transporte marítimo. “Na presidência brasileira do G20, fizemos do oceano nossa prioridade”, afirmou o presidente. “Não falta dinheiro. O que falta é disposição e compromisso político para financiar [uma exploração sustentável dos recursos marinhos].”



À tarde, Lula almoçou no Negresco com o português António Costa, presidente do Conselho Europeu, e tinha um encontro previsto com o presidente do Benin, Patrice Talon.