Lula acha que já está tarde para votar impeachment de Bolsonaro

Ex-presidente também acredita que Arthur Lira não aceitaria um pedido

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (18) que já não há tempo hábil para votar um eventual impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

“Eu, sinceramente, acho que, no andar da carruagem, se for discutir o impeachment agora, até cumprir todo o ritual, você vai chegar no ano que vem. E aí é ano eleitoral”, comentou Lula.

A declaração foi dada em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, do portal UOL. Lula disse ainda que, se o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não aceitou nenhum dos 60 pedidos de impachment, o atual mandatário, Arthur Lira, também não aceitará. Ressalta-se que Lira recebeu apoio de Bolsonaro nas eleições.

“Falando abertamente ao povo brasileiro, eu não acredito que haja tempo agora de fazer um debate sobre impeachment, e nem o Lira vai colocar impeachment em votação.”

Recentemente, o candidato à presidência pelo PT em 2018, Fernando Haddad, também sinalizou que não enxerga condições para o impeachment de Bolsonaro até o fim do primeiro mandato.