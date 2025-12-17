Menu
Política & Poder
Busca

Lula acena para evangélicos e anuncia que música gospel será patrimônio brasileiro

Segundo o petista, a medida será formalizada na próxima semana.O anúncio foi feito durante reunião ministerial – que tem tom eleitoral.

Redação Jornal de Brasília

17/12/2025 11h13

brasília (df), 25/10/2024 o presidente luiz inácio lula da silva participa de cerimônia de assinatura do novo acordo de repactuação da reparação dos danos da tragédia de mariana (mg). foto: marcelo camargo/agência brasil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, 17, que as música gospel será declarada como patrimônio cultural brasileiro. Segundo o petista, a medida será formalizada na próxima semana.O anúncio foi feito durante reunião ministerial – que tem tom eleitoral.

Esse não é o primeiro aceno do presidente aos evangélicos, grupo que nas pesquisas manifesta apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2024, Lula participou de ato em que sancionou projeto criando o dia nacional da música gospel. A cerimônia teve participação de religiosos no Planalto.

Na reunião desta quarta-feira, Lula brincou com o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, indicado para assumir vaga no Supremo Tribunal Federal ao anunciar a medida sobre a música gospel.

“Na semana que vêm, além de ser ministro do STF, você vai poder cantar música gospel dentro do Palácio do Planalto”, disse Lula

Estadão Conteúdo.

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado