Lira e Pacheco têm avaliação negativa, aponta pesquisa Atlas/Intel

São Paulo, 08 – Pesquisa Atlas/Intel divulgada anteontem mostrou que os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), são os políticos com as piores avaliações sob a visão dos cidadãos.

Ao responderem à pergunta “Você tem uma imagem positiva ou negativa desses líderes?”, 65% relataram ver Lira negativamente enquanto apenas 12% disseram vê-lo positivamente. Com uma avaliação de 55% negativa e de 18% positiva, Pacheco segue como penúltimo colocado. Respectivamente, 23% e 27% não souberam responder à pergunta.

A pesquisa realizou esse questionamento a respeito de 17 políticos. Entre eles, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, mesmo com queda na popularidade, em comparação aos outros nomes aparece empatado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 48% das indicações positivas. Em seguida apareceu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 45%.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, registrou 43% de avaliações positivas, em sua condução como titular da pasta. Ele apareceu empatado com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que, junto com Tarcísio, é um dos nomes ventilados para se candidatar à sucessão presidencial na eleição de 2026.

O instituto ouviu 1.904 pessoas entre os dias 3 e 6 de maio.

Estadão Conteúdo