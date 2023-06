Lira adia votação da MP do Minha Casa, Minha Vida

Na sessão deliberativa, Lira colocou na ordem do dia apenas pautas com pouca possibilidade de divergência

O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), adiou para esta quarta-feira, 7, a votação em plenário da medida provisória do Minha Casa, Minha Vida. O Palácio do Planalto esperava que o texto fosse analisado nesta terça. Para não perder efeito, a MP precisa ser aprovada até 14 de junho. Com o Congresso esvaziado nesta semana em razão do feriado de Corpus Christi, Lira autorizou que as votações ocorram de forma virtual

Na sessão deliberativa, Lira colocou na ordem do dia apenas pautas com pouca possibilidade de divergência. Essas foram as primeiras votações após a crise entre o governo e a Câmara que quase resultou na derrubada da estrutura ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada.

Apesar de Lira ter dito que, após a votação da MP dos Ministérios, o governo teria de “caminhar com as próprias pernas”, líderes partidários não veem risco de o texto do Minha Casa, Minha Vida caducar ou ser derrotado no plenário.

Estadão Conteúdo