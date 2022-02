Líderes do PSD de Kassab já defendem apoio a Lula no primeiro turno

O grupo defende ideia de ajudar o petista a se consolidar como um candidato de centro —e, com isso, liquidar a fatura já na primeira rodada

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

A possibilidade de o PSD de Gilberto Kassab apoiar Lula ainda no primeiro turno da eleição presidencial começa a ganhar adeptos no partido. O grupo que defende a ideia cita a possibilidade de ajudar o petista a se consolidar como um candidato de centro —e, com isso, liquidar a fatura da eleição já na primeira rodada.

Lula, de acordo com o Datafolha, tem 48% dos votos, ou quase a metade do eleitorado que precisaria para vencer a eleição já na primeira volta.

Kassab confirma a informação. “Existem, sim, vozes no PSD que defendem essa ideia. Como também há pessoas que sustentam que não devemos ter candidato nem apoiar qualquer um deles no primeiro turno”, segue.

Ele afirma, no entanto, que “prevalece ainda uma maioria que defende a candidatura própria” para presidente. O nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seria consensual nesse grupo. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que pode sair do PSDB e se filiar ao PSD, seria outro nome viável “caso o Pacheco não queira” assumir a candidatura.