Líder religioso que promove discurso de ódio contra judeus é preso

Com o objetivo de prender o o líder de um grupo religioso radical, a Polícia Federal deflagrou, nesta manhã de quinta-feira, 24, a Operação Rófesh. O líder é conhecido por promover discursos de ódio contra o povo judeu.

Coordenada no âmbito do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC), os policiais federais cumprem mandados de prisão preventiva e também de busca e apreensão no bairro de Santo Cristo, região central do Rio, expedidos pela 8ª Vara Federal Criminal (RJ).

Segundo as investigações, o suspeito além de produzir, publicou vários vídeos com ataques diretos aos judeus e membros de outras religiões.

O investigado responderá, além dos crimes de racismo e ameaça, por incitação e apologia de crime. Caso condenado, poderá cumprir pena de até 26 anos de reclusão.

Em hebraico, “Rófesh” significa liberdade. O nome da operação refere-se às recentes discussões sobre os limites da liberdade de expressão.