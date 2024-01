“Lembrar para que nunca mais aconteça”, diz Lula sobre 8/1

Lula diz que os terroristas exibiram desprezo pela democracia, mas que as instituições brasileiras e a sociedade se uniram pela democracia

Nesta segunda-feira (8) que amanheceu chuvosa na capital federal, faz um ano que vândalos invadiram e depredaram prédios que são símbolos da democracia brasileira: o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). E o presidente Lula, que tinha acabado de ser eleito para seu terceiro mandato quando os atos antidemocráticos aconteceram, fez questão de relembrar o dia por meio da rede social X, o antigo Twitter.

Na publicação, Lula diz que os terroristas exibiram desprezo pela democracia, mas que as instituições brasileiras e a sociedade se uniram e garantiram a proteção da nossa democracia.

Jamais deveremos esquecer o dia 8 de janeiro de 2023. O dia que alguns irresponsáveis tentaram um golpe nesse país. Mas os Três Poderes se sobressaíram e a democracia venceu. E, amanhã, quando completa um ano desse triste episódio, vamos gritar em alto e bom som: liberdade,… pic.twitter.com/ghuODWEfUv — Lula (@LulaOficial) January 7, 2024

O ato que marca o primeiro ano dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, convocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será realizado na segunda-feira no Salão Negro do Congresso Nacional. O evento contará com a presença de cerca de 500 convidados, incluindo ministros do governo, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), parlamentares, governadores e outras autoridades.

Além do evento reunindo representantes dos Três Poderes no Congresso, haverá a abertura de uma exposição que relembra os ataques de 8 de janeiro no Supremo.