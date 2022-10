Leandro Grass respeita o resultado das eleições e pede união dos progressistas no DF

Para Leandro, desde o início, o campo da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), é o campo da democracia

Amanda Karolyne

[email protected]

Com muito respeito pelo resultado das eleições, Leandro Grass (PV), falou com a imprensa na Torre de TV na noite deste domingo de eleição, 2 de outubro, depois de ser derrotado por Ibaneis Rocha (MDB) que venceu no primeiro turno, as eleições para o governo do DF.

Para Leandro, desde o início, o campo da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), é o campo da democracia. “Em primeiro lugar respeitar o resultado das urnas, e parabenizar Ibaneis pela vitória. Agradeço imensamente as mais de 430 mil pessoas no DF que depositaram a confiança em mim e na Olgamir. Também agradeço os votos que Rosilene teve”, declarou.

Grass acredita que eles tiveram uma votação muito expressiva no Senado Federal. Com a Rosilene competindo de igual para igual com as candidatas de Bolsonaro, Flávia Arruda e Damares. “Então parabéns a Rosilene. Parabéns a nossa federação”. A candidatura de Rosilene saiu do nada e de repente teve o apoio de 25% da população do DF. “E acaba tendo duas candidaturas poderosas economicamente, e que tiveram uma atuação baseada no desvirtuamento do debate público e no fundamentalismo, enfim”.

Leandro agradeceu ainda, a todos que ajudaram nessa caminhada, que teve uma crescente impressionante. “Saímos de 2% em 45 dias e fomos a quase 26%. E foi uma campanha muito bonita, criativa. Uma campanha de rua, com uma conexão com a população, como a gente sempre trabalhou, como sempre fizemos política”. Com muita gratidão, a sua vice candidata, Olgamir Amancia, com quem ele compartilhou uma parceria impressionante, muito consistente. “Tenho de agradecer a ela. Agradeço a minha esposa Marcela por ter acreditado em mim, a minha família”.

Com pedido para que os progressistas do DF se unam, Leandro agradeceu à Federação, ao Partido Verde, ao Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras que pela primeira vez teve um candidato da sua própria legenda. “Nos unimos em torno de um projeto em comum. O PCdoB, a grandiosidade do Rafael Parente, que demonstrou maturidade política. Infelizmente o campo progressista não se uniu plenamente”, apontou. Para ele, é um aprendizado que ficará para os próximos anos, e que se as pessoas quiserem realmente derrotar o retrocesso, o facismo e todos que atacam a democracia, não existe outro caminho, senão da união. “Então fica o aprendizado, é muito importante que aqueles que são progressistas e não convergiram para um projeto em comum, tenham o aprendizado”, frisa.

Por fim, ele agradeceu ainda à imprensa, por uma cobertura da campanha no DF e no Brasil, em meio a ataques à liberdade individual, e a liberdade de comunicação, tendo a imprensa cobrindo e dando espaço para os mais variados candidatos e candidatas. “Permitindo o debate, eu fui a todos os debates, isso pra mim é motivo de orgulho, nunca me furtei de mostrar a população todas as minhas propostas, diferente do adversário, que foi apenas em dois debates”, salienta. Mas o resultado das urnas tem de ser respeitado, e Grass espera que o DF tenha dias melhores. “Espero que o DF tenha um momento melhor do que esse em que as pessoas estão morrendo nas filas do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Espero sem demagogia que o DF viva dias melhores”, considera. E que não só o campo progressista se una, mas Leandro também acredita que outros setores que entendem a necessidade de mudar a vida do povo, com geração de emprego e renda com combate à pobreza, também devem se unir. “Foi o que levantamos na campanha e o Lula levantou a nível nacional. Lamentamos o resultado, mas respeitamos”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fizemos uma campanha muito verdadeira, uma campanha voltada às ruas, voltada à população. Respeitamos o resultado das urnas, parabenizo o Ibaneis pela vitória. E espero que o DF viva dias melhores, pois o pessoal sofre muito nas filas para exames, cirurgias, filas do Cras, as escolas deterioradas, os professores estão desanimados, os policiais também. Espero realmente para os próximos anos melhorias para a cidade.

A eleição se define a partir da urna, não adianta a gente se apoiar em pesquisas prévias. É o povo que decide, então a gente respeita a escolha popular. E também fica um recado para os progressistas do DF: para que haja um diálogo maior, para que a gente possa lutar pelo que a gente defende.

Ele espera que o Lula vença essas eleições do segundo turno. “Nós vamos trabalhar incansavelmente pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em todo o Brasil. Para que ele seja presidente do país e que a gente possa retomar o rumo do país, o desenvolvimento, geração de empregos e combate à pobreza”, afirmou. Segundo ele, todas as energias e atenções estarão voltadas à eleição de Lula.

No mais, Leandro pretende continuar servindo o povo do DF, como sempre serviu enquanto professor, e enquanto deputado. “E agora, daqui para frente, independente de onde eu estiver, vou continuar servindo a população. E como a Olgamir vai continuar servindo. A Rosilene vai continuar servindo. Nós que somos da educação”, complementa. Para Leandro, infelizmente o DF perdeu a chance de ter três educadores trabalhando em prol do seu caminho e desenvolvimento. “Mas a gente vai continuar nos nossos espaços, independente de onde seja, vamos continuar servindo”, finalizou.