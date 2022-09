Justiça determina busca e apreensão de material de campanha de Rodrigo

A ação foi protocolada pela campanha do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Carlos Petrocilo

São Paulo, SP

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) deferiu o pedido de busca e apreensão do material de campanha do governador Rodrigo Garcia (PSDB).

A ação foi protocolada pela campanha do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Com a decisão do desembargador José Antonio Encinas Manfré nesta quinta-feira (29), a campanha do tucano deverá retirar uma faixa fixada em uma passarela na avenida Tiradentes, na região central da capital.

A faixa traz fotos e nomes de Rodrigo e Edson Aparecido (MDB), candidato ao Senado, além dos seus respectivos números nas urnas.

Manfré entendeu que o material é ilícito, pois conforme argumentou a equipe de Tarcísio a legislação proíbe veiculação de propaganda em locais públicos, como viadutos, passarelas e pontes, entre outros.