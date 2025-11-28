Juíza ordena tornozeleira para Daniel Vorcaro, que deve ser solto

ANA POMPEU

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu nesta sexta-feira (28) determinar a soltura do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que havia sido preso pela Polícia Federal na noite do último dia 17 quando se preparava para embarcar num voo para o exterior.



A decisão da Juíza Solange Salgado da Silva estendeu a decisão aos demais investigados. Determinou ainda o uso de tornozeleira eletrônica.



Vorcaro foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.



A operação, chamada de Compliance Zero pela PF, teve o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.



Policiais federais cumpriram cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.



Foram presos preventivamente, além de Vorcaro e Augusto Lima, Luiz Antônio Bull, diretor de riscos do banco, Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de tesouraria e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Master.