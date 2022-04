José Mauro Coelho é eleito presidente da Petrobras

Na última segunda-feira (11), o Comitê de Pessoas da Petrobras -órgão que assessora o Conselho de Administração da companhia

José Mauro Ferreira Coelho foi eleito nesta quinta-feira (14) para comandar a Petrobras. O nome dele foi aprovado pelos conselheiros da estatal. A posse deve ocorrer ainda nesta quinta.

Na quarta, Ferreira Coelho já havia sido aprovado pela assembleia-geral de acionistas da Petrobras para integrar o Conselho da Administração da petrolífera. Esse era um pré-requisito para que ele chegasse à presidência da estatal.

A indicação de Coelho foi feita pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). Na última segunda-feira (11), o Comitê de Pessoas da Petrobras -órgão que assessora o Conselho de Administração da companhia- deu seu aval para a indicação de Coelho. O comitê considerou que Coelho cumpria os requisitos mínimos para ocupar o cargo.

Coelho é presidente do Conselho de Administração da PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A), estatal criada em 2013, durante o governo de Dilma Rousseff, para atuar na área do pré-sal.

Graduado em química industrial, ele tem mestrado em ciências de materiais e doutorado em planejamento energético. Em outubro do ano passado, pediu demissão do cargo de secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do MME (Ministério de Minas e Energia). Desde então, cumpria quarentena. Foi servidor público por 14 anos.

Considerado próximo do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, Coelho será o substituto do atual presidente da estatal, o general Joaquim Silva e Luna.

Com o avanço dos preços dos combustíveis nos últimos meses, Silva e Luna perdeu apoio político do governo, principal acionista da Petrobras. Assim, Bolsonaro decidiu indicar novo nome para o comando da estatal.