Alckmin exalta Lula aos gritos em evento com centrais sindicais

Victora Azevedo

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) fez um discurso exaltado nesta quinta-feira (14) em defesa do ex-presidente Lula (PT), de quem deve ser o vice na chapa presidencial para a disputa das eleições de outubro.

Diante de dezenas de sindicalistas reunidos em São Paulo, Alckmin aumentou o tom de voz para dizer que a “luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país”. Em seguida, já rouco e aos gritos, repetiu: “Lula, Lula, viva Lula, viva os trabalhadores do Brasil.”

Alckmin disse ainda aos representantes das centrais que estará com eles nas eleições para “somar esforços” para derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

Um dia antes, o diretório nacional do PT aprovou a indicação do nome de Alckmin para compor a chapa de Lula como vice-presidente. Foram 68 votos a favor e 16 contra.

Agora, o tema será levado ao encontro nacional do partido, que será realizado nos dias 4 e 5 de junho. A larga vantagem dos votos no diretório é um indicativo do que poderá acontecer no evento, uma vez que sua composição reflete a correlação de forças dentro do PT.

Texto aprovado pelo diretório, que indica a aprovação da aliança e da composição da chapa, diz que o PT deve buscar ampliar o apoio ao ex-presidente Lula “em outros setores políticos e sociais do campo democrático” para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL), num processo eleitoral “que já se revela o mais duro desde a redemocratização do país”. “A eleição presidencial deste ano colocará em disputa dois projetos muito claros: o da democracia e o do fascismo”, diz o texto.

A resolução também afirma que a candidatura de Lula é a que tem “reais possibilidades de aglutinar a maioria da sociedade”.