Jornalista é desmentida ao vivo na Jovem Pan após fala sobre Lula e MST

A jornalista Pietra Bertolazzi foi corrigida ao vivo nesta segunda-feira (29) no programa “Linha de Frente”, da Jovem Pan, após acusar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de mentir ao afirmar no “Jornal Nacional” que o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil.

Leonardo Grandini disse que a informação é verdadeira e iniciou um bate-boca com a colega de programa, até que a apresentadora Carla Cecato procurou o dado no Google e afirmou: “Infelizmente, ele está correto”.

“Não, gente, isso é maravilhoso: ele falou que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Ele não consegue parar de mentir!”, disse Pietra Bertolazzi sobre Lula. Leonardo Grandini rebateu: “Mas isso é fato. Tenha compromisso com os nossos ouvintes”.

“Não tem como mensurar isso, é MST. Não é uma empresa privada. Qual é a escala, quem faz essa conta? Segundo quem, Leonardo?”, questiona Pietra. Leonardo diz que a informação está disponível no Google, e ela responde: “Afinal, se está no Google, é verdade?”

Depois de alguns minutos de bate-boca, Carla Cecato encontra a informação no Google, mas questiona a fonte: “Aqui está dizendo assim, ó: de acordo com o Instituto Riograndense do Arroz. Tem que ver que instituto é esse. Mas eu tenho que pesquisar mais, ao contrário das pessoas em geral, que acham que uma resposta só no Instagram ou na internet responde as coisas. Não é assim. Tem que falar com o Ministério da Agricultura… Eu não tenho o telefone aqui”.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não diferencia o arroz convencional, que faz uso dos agrotóxicos, do arroz orgânico. Assim, o órgão do governo federal registrou que a safra total 2020/2021 de arroz estimada é de 11,1 milhões de toneladas. O MST estima a sua colheita orgânica da safra de mesmo período em 12,4 mil toneladas.

Mesmo representando apenas 0,11% de todo o arroz plantado no Brasil, o trabalho foi reconhecido pelo Instituto Riograndense de Arroz (Irga) como a maior produção de arroz orgânico da América Latina.