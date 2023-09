Janja e ministros visitam áreas afetadas por chuvas no RS

Janja faz parte de uma comitiva do Governo Federal que chegou ao Rio Grande do Sul ainda na madrugada de hoje

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A primeira-dama Janja sobrevoou Porto Alegre e visitou na manhã desta quinta-feira (28) outras áreas atingidas pelos eventos climáticos no Rio Grande do Sul.

O QUE ACONTECEU?

Janja faz parte de uma comitiva do Governo Federal que chegou ao Rio Grande do Sul ainda na madrugada de hoje. O grupo foi recebido pelo governador Eduardo Leite (PSDB) em Lajeado para uma reunião de trabalho que vai discutir a reconstrução de cidades atingidas

Além de sobrevoar a área de enchente do Rio Guaíba com equipes da Defesa Civil, Janja visitou um ginásio no município de Estrela.

Essa é a quinta vez que representantes do governo vão à região por causa dos efeitos de eventos climáticos, segundo o ministro Paulo Pimenta, presente na comitiva.

Agora, as chuvas fortes atingiram também a Região Metropolitana de Porto Alegre, o granizo na região de Bagé, toda a costa doce, da Lagoa dos Patos, São Lourenço, é o estado inteiro.Ministro Paulo Pimenta, em vídeo publicado nas redes sociais

Os ministros Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social; Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Waldez Góes também participam da comitiva, assim como técnicos das pastas da Saúde e Educação, do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES.

Somente no Vale do Taquari, área mais afetada pelos ciclones que atingiram o RS, 50 pessoas morreram, segundo balanço divulgado na noite de ontem pela Defesa Civil.

Outra morte por causa das chuvas foi registrada na terça-feira (26) em Barra do Ribeiro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, após uma mulher de 60 anos ficar presa em um carro arrastado pela correnteza.