Janja anuncia Paulinho da Viola e Margareth Menezes na posse de Lula

Paulinho da Viola e Margareth Menezes estão entre os quatro novos artistas anunciados no sábado (3) pela futura primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, como participantes do festival de música que vem sendo preparado para a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1° de janeiro de 2023. Ao todo, 22 artistas já confirmaram presença, segundo ela.

Além deles, Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves se juntam ao time de artistas já divulgados por Janja na quarta-feira (30). Os shows acontecerão a partir das 18h30, na Esplanada dos Ministérios – a posse deve acontecer no início da tarde.

Os artistas se revezarão em dois palcos, batizados com os nomes das cantoras Elza Soares e Gal Costa. Uma homenagem às cantoras, que morreram em janeiro e em novembro deste ano, respectivamente.

Janja também confirmou que, além do show, haverá uma transmissão online comandada pelo ator Paulo Vieira e a apresentadora Titi Müller. “A alegria vai tomar posse”, escreveu em um post no Twitter.

Os outros 18 artistas que já confirmaram presença na festa de posse de Lula, segundo a futura primeira-dama, são:

– Pabllo Vittar

– Duda Beat

– Martinho da Vila

– Baiana System

– Gabi Amarantos

– Os Gilsons

– Chico César

– Luedji Luna

– Teresa Cristina

– Fernanda Takai

– Johnny Hooker

– Marcelo Jeneci

– Odair José

– Otto

– Tulipa Ruiz

– Almério

– Maria Rita

– Valeska Popozuda