Janaina Paschoal diz que Datena pode dividir voto conservador para o Senado em SP

“Acho natural da democracia. Não muda nada, sigo pré-candidata ao Senado pelo PRTB”, afirmou

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB) diz que a decisão do apresentador José Luiz Datena de se filiar ao PSC pode dividir o voto conservador e bolsonarista ao Senado de São Paulo.

“​​Pode, claro. Mas vamos enfrentar o desafio”, disse ela, ao ser questionada sobre essa possibilidade.

Janaina declarou, no entanto, que avalia o movimento político de Datena como algo normal, e promete manter seu nome na disputa.

“Acho natural da democracia. Não muda nada, sigo pré-candidata ao Senado pelo PRTB”, afirmou.

Nesta sexta (1), Datena anunciou que está deixando o União Brasil, que apoia a candidatura à reeleição do governador Rodrigo Garcia (PSDB), para ingressar no PSC, que está com o ex-ministro Tarcísio de Freitas, aliado de Jair Bolsonaro (PL).

Janaina tinha a expectativa de compor formalmente a chapa de Tarcísio, mas esse projeto agora está em xeque com o movimento feito por Datena.