Indígenas se manifestam contra Lula e STF no Aeroporto de Brasília

Um grupo de indígenas invadiu, na tarde desta sexta-feira (02), uma das salas de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília.

Segundo a Inframerica, empresa responsável pela administração do terminal, a manifestação começou no início da tarde. O grupo discursou e entoou palavras de ordem contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Eles carregavam cartazes com “Mundo, o Brasil pede socorro”, em português e inglês. “Se precisar, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa”, gritavam.

Ao G1, a Inframerica informou que dois voos sofreram atrasos por causa da movimentação, mas nenhum foi cancelado. As polícias Federal e Militar, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e os vigilantes foram acionados para acompanhar o ato.