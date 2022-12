Indígenas podem soltura de cacique Tserere em frente ao STF

O indígena foi preso no último dia 12 por participar de manifestações antidemocráticas que não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Um grupo de indígenas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram, na noite deste domingo (25), em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) e pediram a soltura do cacique José Acácio Tserere Xavante.

No próprio dia em que Tserere foi preso, a capital foi palco de manifestações em frente a sede da Polícia Federal (PF) e vandalizações por apoiadores do presidente que também pediam a liberação do cacique.

A prisão preventiva de Tserere foi determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que ocorreu após a Procuradoria-Geral da República (PGR) pedir a prisão do indígena, justificando que ele teria mobilizado as manifestações antidemocráticas.