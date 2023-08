Ibaneis inaugura terminal executivo do BRB

A cerimônia ocorreu no complexo do aeroporto de Brasília, num terminal que foi reformado e modernizado para receber os passageiros da aviação geral e executiva

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi o responsável por cortar a faixa de inauguração do novo terminal de aviação executiva do Banco de Brasília (BRB), em uma solenidade no local, na noite de ontem. Em discurso, o chefe do Executivo afirmou: “O aeroporto é a porta de entrada de turistas, políticos e de uma sociedade que busca o DF e nós sentíamos a ausência de infraestrutura que atendesse os passageiros da aviação executiva”. O terminal foi construído em parceria com a Inframerica, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Brasília.

Segundo o governador, o terminal vai facilitar os voos internos no Brasil e também os voos internacionais. Também presente, Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, declarou durante o evento: “Hoje deixamos mais um legado para a cidade e para o turismo. A Inframerica leva o aeroporto de Brasília a ser muitas vezes o mais avaliado do país e agora damos mais um passo, oferecendo qualidade, experiências únicas, temos sala VIP, com raio X, e outra dessa já está em obra em Goiânia”.

Na visão de Paulo, a iniciativa reforça a presença do BRB na capital federal, sendo um passo importante para o banco e para a Inframerica. O gestor ainda reforçou que o turismo é chave para o desenvolvimento da cidade. Nós já temos a sala VIP em parceria com o aeroporto na aviação comercial e agora temos a sala VIP na aviação executiva, trazendo um terminal de qualidade, capaz de atender a todos os interessados e dos serviços públicos”. Na aviação comercial, a sala VIP do BRB tem 720 metros quadrados e atendimento de primeira classe.

De acordo com Juan Djedjeian, vice-presidente da Inframerica, a demanda pelo terminal era antiga e agora, a empresa procura melhorar a experiência ao passageiro. “Estamos tentando atender as necessidades daqueles que utilizam a aviação executiva. Isso não aconteceria sem o apoio incondicional do governador e do BRB”, contou. Para o deputado federal Gilvan Maximo (Republicanos), a inauguração demonstra a preocupação do governo com a cidade e também o trabalho de excelência do BRB.

O espaço do terminal já existia, contudo, estava desativado desde 2017. Em 2023, foi reformado e modernizado, em uma área de 425 metros quadrados, que também conta com recepção, sala de espera e reunião, conveniência e espaço dedicado para o trabalho de órgãos públicos, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal. “O projeto foi desenvolvido pela equipe da Inframerica e a obra durou cerca de cinco meses”, declarou a Inframerica em nota. Segundo a empresa, o terminal poderá dar mais conforto aos passageiros, usuários e funcionários.

Em conversa com os jornalistas, o governador Ibaneis citou um outro investimento na cidade, que conta com o BRB como principal financiador, que é a construção do Shopping Partage. Ele ficará localizado no complexo do aeroporto, a 10 minutos da Esplanada dos Ministérios. “Vai atender todo o DF, mas também todos que passam pelo aeroporto”, afirmou o governador. O shopping terá mais de 39 mil metros quadrados, que serão utilizados para a instalação de fast food, restaurantes, mercado gourmet, cinema e cerca de 130 lojas diversas.

Para a construção do shopping será utilizada uma quantia de R$435 milhões, por meio de um financiamento. “Vai ser um shopping lindo, completamente inovador, aberto e que visa atender o público do Lago Sul, Park Way, Águas Claras, Park Sul e gerando emprego e renda”, explicou Paulo Henrique, presidente do BRB. O local irá valorizar a integração com a natureza, possui o conceito “open mall”, com grandes blocos edificados, permeados por brises e varandas sombreadas.