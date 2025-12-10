Hugo Motta: PT invocar Ulysses Guimarães quando votou contra Constituição é incoerência

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), rebateu na noite desta terça-feira, 9, a menção feita pelo líder do PT da Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), sobre Ulysses Guimarães, em meio a votação do requerimento do adiamento de discussão do PL da Dosimetria.

Na ocasião, Lindbergh protestou contra a decisão de Motta de pautar o projeto e acusou o presidente da Câmara de ter uma postura autoritária.

“Eu tenho tido aqui muito respeito aos oradores que estão na tribuna e continuarei a ter ao longo de toda a noite de hoje (terça-feira) e enquanto eu estiver exercendo a Presidência da Câmara. Mas escutar aqui, por diversas e reiteradas vezes, integrantes do Partido dos Trabalhadores, um partido que eu respeito, respeito a sua história, invocar e falar sobre Ulysses Guimarães, quando esse próprio partido votou contra a atual Constituição, é realmente uma incoerência muito histórica”, declarou.

Estadão Conteúdo.