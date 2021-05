Huck deve desistir da presidência e ocupar vaga de Faustão

Apresentador já estaria com prévia do novo contrato com a Globo em mãos

O apresentador global Luciano Huck deve sair da lista de presidenciáveis para 2022. Huck deve assinar nos próximos dias uma renovação de contrato com a Globo para substituir Fausto Silva, o Faustão, que deixará a emissora no fim do ano. Huck, que hoje apresenta o Caldeirão aos sábados, vem conversando com a Globo desde que Faustão não renovou seu contrato após 32 anos de emissora. A informação é da coluna Zapping, do jornal Folha de S.Paulo. Com a iminente renovação de Luciano, Angélica também deve obter um novo contrato. Atualmente, ela não tem um compromisso fixo com a Globo porque, caso Huck fosse candidato, a emissora poderia ser alvo de conflito de interesses. Ainda segundo a coluna, a Globo tem pressa para preencher a lacuna que se formará com a saída de Faustão. Já cogitou-se preencher o horário com futebol, mas, com Huck ocupando a vaga, a hipótese deve ser descartada.