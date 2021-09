Hang afirma que fez campanha para arrecadar e doar dinheiro para a compra de medicamentos do kit Covid

Hang disse que ele e outros empresários visitaram algumas cidades que haviam adotado protocolos para o tratamento precoce

Constança Rezende e Renato Machado

BRASÍLIA, DF

Em depoimento à CPI da Covid, nesta quarta-feira (29), o empresário bolsonarista Luciano Hang afirmou que fez uma campanha junto com empresários de sua cidade, Brusque (SC), para comprar medicamentos do chamado Kit Covid, que foram doados a hospitais. Hang disse que ele e outros empresários visitaram algumas cidades que haviam adotado protocolos para o tratamento precoce -feito com medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19.



“Nós fomos pras cidades juntamente com pessoas da minha cidade pra ver o que estava sendo feito nessas cidades que deu certo. Brusque, de novo, talvez seja a cidade acima de 100 mil pessoas com a menor letalidade”, afirmou. Questionado pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), Hang confirmou que fez campanha para arrecadar recursos e doar a hospitais. “Fiz, está na rede social. Fiz e doamos o dinheiro”, afirmou.