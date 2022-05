Haddad tem 29,7% dos votos, França 18,6%, e Freitas 15,2%, diz Paraná Pesquisas

Na sequência, aparecem o deputado federal Vinicius Poit (Novo), com 1,9%, o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth (PSD), com 1%

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) continua como favorito na disputa pelo governo de São Paulo. Segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas, o petista tem 29,7% das intenções de voto contra. Márcio França (PSB), tem 18,6%. No terceiro lugar está o nome apoiado pelo Planalto para a disputa, o ex-ministro Tarcísio de Freiras (Republicanos), com 15,2% dos votos. O atual governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), tem 5,6% das intenções de voto.

Na sequência, aparecem o deputado federal Vinicius Poit (Novo), com 1,9%, o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth (PSD), com 1%, o ex-ministro Abraham Weintraub (PMB), com 0,7%, o ex-prefeito de Santana de Parnaíba Elvis Cezar (PDT), com 0,4%, e o metroviário Altino Júnior (PSTU), com 0,2%.

Apoio

A pesquisa mostra ainda que, com o apoio dos presidenciáveis, Haddad e Freitas lideram a disputa. Com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Haddad iria para 31,6%. Freitas, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), alcança 30,1% dos votos. Garcia, se contar com o apoio do pré-candidato ao Planalto João Doria (PSDB), iria para 9,2% das intenções de voto

A pesquisa foi feita de forma presencial com 1.820 eleitores em 78 municípios de São Paulo, entre os dias 24 e 29 de abril de 2022, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-01683/2022. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2,3 pontos porcentuais para mais ou para menos.

