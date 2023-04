Haddad foi o ministro mais buscado nos 100 dias de Lula, diz Google

O Google Trends lançou uma página especial com base nos primeiros meses da administração petista, que pode ser acessada neste link

GUILHERME SETO

SÃO PAULO, SP

Levantamento do Google Trends que toma como recorte os 100 primeiros dias do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostra Fernando Haddad, ministro da Fazenda, como o que tem despertado mais interesse da população em buscas na plataforma.

Depois de Haddad, com 32% das buscas, a lista é completada, na sequência, por Flávio Dino (Justiça), 28%, Geraldo Alckmin (Desenvolvimento e Indústria), 14%, Marina Silva (Meio Ambiente), 13%, e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), 12%.

O Google Trends lançou uma página especial com base nos primeiros meses da administração petista, que pode ser acessada neste link.

A página também destaca que, no período, as leis mais buscadas foram Rouanet, Maria da Penha e Seca, e as PECs mais procuradas foram a da Transição, da Enfermagem e a da Reforma Administrativa (32/2020).

No recorte dos últimos 30 dias, Alexandre de Moraes foi o ministro do STF com mais interesse de busca no Brasil, à frente de Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes.

Nesse mesmo período, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) foi o governador do Sudeste mais buscado no Brasil, à frente de Romeu Zema (Novo-MG). No Sul, a liderança ficou com Eduardo Leite (PSDB-RS), e no Centro-Oeste, com Ibaneis Rocha (MDB-DF). No Nordeste, Raquel Lyra (PSDB-PE) foi a mais procurada, e no Norte, Helder Barbalho (MDB-PA).