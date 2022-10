Haddad é entrevistado por ‘Estadão’ e parceiros; Tarcísio não vai a debate

O evento é promovido por Estadão e Rádio Eldorado, além de SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil

O candidato ao governo paulista Fernando Haddad (PT) será entrevistado na noite desta sexta-feira, 14, por um pool de veículos de imprensa de impresso. O evento é promovido por Estadão e Rádio Eldorado, além de SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil.

A entrevista, que tem início às 22h30, em estúdio do SBT, substitui um debate que estava marcado entre o petista e o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, que decidiu não participar do evento.

Haddad confirmou presença e, como está previsto nas regras aprovadas por representantes dos candidatos, o debate será substituído por uma entrevista do candidato petista a jornalistas dos veículos do pool. O evento terá mediação de Carlos Nascimento, com transmissão ao vivo pela tevê, rádios e plataformas dos veículos na internet.

Tarcísio de Freitas terminou o primeiro turno na frente e obteve 42,32% dos votos válidos, ante 35,7% do ex-prefeito da capital paulista. O resultado significou o fim da era do PSDB à frente do Estado – os tucanos vão deixar de governar São Paulo após 28 anos.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) terminou a disputa em terceiro lugar, com 18,4% dos votos válidos. O tucano decidiu apoiar Tarcísio de Freitas no segundo turno.

Estadão Conteúdo