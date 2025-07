Haddad diz estar ‘mais confiante’ de que acordo com UE sairá até o fim do ano

Rio, 03 – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar mais confiante atualmente de que o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul possa ser finalizado até o fim deste ano. Haddad deu a declaração a jornalistas no Hotel Fairmont, no Rio, onde está para participar da reunião financeira do Brics e do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB). Esta tarde ele teve reuniões bilaterais com suas contrapartes chinesa e russa.

“Os acordos foram assinados, tanto com a Rússia quanto com a China, como estava previstos. A conversa com o representante do governo francês também foi muito boa em relação ao acordo da União Europeia com o Mercosul. Tivemos três boas reuniões, com assinatura de dois instrumentos e a possível viabilização de um desfecho favorável para o acordo com a União Europeia”, relatou.

Perguntado pela Broadcast sobre se ele também imaginava que o tratado possa ser fechado até o fim do ano, como esperam algumas partes envolvidas, o ministro disse que ficou mais otimista. “Eu estou mais confiante. Eu já estava, mas estou cada vez mais. Creio que vai ser possível (fechar o acordo ainda em 2025). Vai ser histórico, vai ser muito bom”, previu.

As discussões entre as partes existem há mais de duas décadas e foram aceleradas depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu as últimas eleições. Com o Liberation Day, que ficou conhecido como o “tarifaço de Trump”, enxergou-se uma janela de oportunidade entre os dois blocos para que o acordo fosse fechado.

Estadão Conteúdo