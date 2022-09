Haddad defende reindustrialização de SP e enfrentamento à “guerra fiscal”

O ex-ministro lembrou também que o governador eleito terá que enfrentar uma guerra fiscal que vem afugentando as indústrias do estado de São Paulo

Candidato ao governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad, participou nesta quinta-feira (1), do Ciclo de Debates da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

Haddad destacou a importância de São Paulo em eleger um governador que se preocupe com os projetos para o estado e criticou as candidaturas à presidência, antes do final dos mandatos. O ex-ministro lembrou também que o governador eleito terá que enfrentar uma guerra fiscal que vem afugentando as indústrias do estado de São Paulo.

“O próximo governador deve priorizar a volta as indústrias que já saíram e manter as que ainda estão aqui. ” O candidato lembrou ainda que muitas indústrias do setor automobilístico deixaram o estado na busca por um melhor ambiente tributário. “Temos que estimular a concorrência entre as empresas, quem ganha com isso é o consumidor”.

O petista reforçou a necessidade da reforma tributária e do crescimento da oferta do crédito. “Precisamos de soluções imediatas para o crescimento da economia, oferecendo melhores condições aos empreendedores e as pequenas empresas e, entre elas, o crédito é fundamental. Não podemos mais ficar submetidos à guerra fiscal. Como governador vou fazer devolução do ICMS às empresas exportadoras e com isso mantê-las no estado”.

Haddad foi recebido pelo presidente da ACSP, da Facesp e da CACB, Alfredo Cotait Neto, que abriu o evento destacando a importância dos debates eleitorais que estão acontecendo nestes eventos coordenados pelo Conselho de Política Social (COPS).

O presidente Cotait lembrou ao candidato que o governador tem como função prioritária ouvir a sociedade. “O crédito é fundamental e sem dúvida existem muitas outras demandas. Nós representamos parte importante do empresariado e dos empreendedores do estado, por meio da ACSP e da Facesp, e precisamos ser ouvidos. Muitas coisas não funcionam no Brasil porque não somos ouvidos”, frisou o presidente.

Entre outras propostas, Haddad defendeu também a construção e a implantação da ligação ferroviária entre os grandes centros do estado. A proposta do candidato é implantar a ferrovia de passageiros para reduzir o uso das estradas estaduais que, segundo ele, estão no limite, e com pedágios muito caros.

Estadão conteúdo