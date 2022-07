Grupo de judeus lançará manifesto em apoio à chapa Lula-Alckmin

Entre os signatários estão os professores da USP André Singer e Raquel Rolnik, o advogado Alberto Toron e o vereador Daniel Annenberg

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

Um grupo composto por intelectuais, políticos e advogados lançará na terça (5) o manifesto suprapartidário “Judeus e judias com Lula e Alckmin”. Entre os signatários estão os professores da USP André Singer e Raquel Rolnik, o advogado Alberto Toron e o vereador Daniel Annenberg (PSDB).

O documento afirma que Jair Bolsonaro (PL) deixou claro, ainda durante a campanha eleitoral de 2018, que mostrava seu desprezo por minorias, mas que muitos se deixaram seduzir por um discurso pró-Israel. “De outra parte, muitos de nós, judeus, não se deixaram enganar pelo canto da sereia”, pondera.

O manifesto diz que Bolsonaro acena para a possibilidade de um golpe militar e, por isso, deve ser derrotado ainda no primeiro turno das eleições deste ano.

“Temos a obrigação e o desafio de derrotar o fascismo e os simpatizantes do nazismo. Não se trata de um apelo partidário, muito pelo contrário, é um chamado civilizatório”, diz o manifesto. “Nós, Judeus contra Bolsonaro, abaixo assinados, somos Lula e Alckmin no primeiro turno”, finaliza.

Leia, abaixo, o manifesto que será lançado na terça-feira:

“Há quatro anos, durante a campanha eleitoral, o ovo da serpente já era visível. O candidato Jair Bolsonaro deixava muito claro que não era um extremista qualquer. Em suas declarações, mostrava seu desprezo pelas mulheres, negros, indígenas, LGBT+, todas as minorias e sua disposição de combater -se possível destruir- tudo que não estivesse de acordo com o seu estilo de vida miliciano, saudoso do fascismo.

Lamentavelmente, muitos se deixaram seduzir por um discurso pro-Israel.

De outra parte, muitos de nós, judeus, não se deixaram enganar pelo canto da sereia. Estivemos na porta do clube Hebraica-RJ, gritando em alto e bom tom, “não em nosso nome”, quando ele pronunciou um de seus discursos mais abertamente racista e preconceituoso. Impedimos que fizesse o mesmo antes na Hebraica-SP.

Fizemos a campanha #elenão e criamos a plataforma Judeus contra Bolsonaro, que reuniu mais de 11 mil assinaturas e participou dos atos contra a candidatura extremista.

Perdemos as eleições e a barbárie tomou conta do país. Foram anos de trevas e desconstrução de direitos humanos, arrocho salarial e carestia, desprezo pela ciência, que oficialmente ceifou a vida de quase 700.000 pessoas. A fome voltou ao dia a dia de 33 milhões de brasileiros; mais de 6 mil militares foram colocados no comando de ministérios e cargos importantes do governo. O Centrão assumiu o orçamento federal e substituiu políticas públicas pela distribuição de verbas parlamentares a seus apaniguados. A Amazônia está sendo destruída e os filhos da floresta, seus defensores, assassinados. A imprensa, paulatinamente estrangulada.

Enfim chegamos ao ponto em que tudo isto pode mudar, as eleições se avizinham, embora os milicianos -de rua ou digitais- se organizem para calar as urnas e a Justiça. As urnas serão o campo de batalha e nosso voto, nossa arma. Com ele podemos devolver o Brasil a civilização. Um país de todos e para todos.

As pesquisas indicam que a eleição será decidida entre as chapas Lula/Alckmin e Bolsonaro/Seu vice. Não existe terceira via capaz de alterar esse quadro. O voto em uma terceira via é o mote que Bolsonaro precisa para ir ao segundo turno. E se houver um segundo turno, o próprio candidato acena para a possibilidade de um golpe militar. E trabalha por ele.

Daí a importância de que todos os democratas, judeus e não judeus, votem de maneira a impedir um segundo turno. Temos a obrigação e o desafio de derrotar o fascismo e os simpatizantes do nazismo.

Não se trata de um apelo partidário, muito pelo contrário, é um chamado civilizatório.

Nós, Judeus contra Bolsonaro, abaixo assinados, somos Lula e Alckmin no primeiro turno.

Venham com a gente.”