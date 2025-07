Governo Tarcísio apresenta projeto do Túnel Santos-Guarujá a empresas em Tóquio

São Paulo, 30 – O governo de São Paulo acaba de encerrar a sua agenda internacional na Ásia após reuniões com representantes de empresas em Tóquio, no Japão. A gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), representada pelo secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, tratou sobre os projetos de concessões público-privadas do túnel imerso Santos-Guarujá (R$ 6,8 bilhões), travessias hídricas (R$ 1,7 bilhão) e o novo Centro Administrativo (R$ 5,4 bilhões).

Os encontros ocorreram com a Japan Bank for International Cooperation (JBIC), a Marubeni Corporation e a Japan International Cooperation Agency (JICA). Também houve tratativas com os grupos empresariais Hitachi e Mizuno. No encerramento da missão, a comitiva paulista se reuniu com a Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) e com representantes do Ministério das Finanças do Japão.

Anteriormente, Benini também se reuniu com representantes de diversas empresas e instituições na China, entre elas o Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), o Bank of China, o China Communications Construction Company (CCCC), o China Development Bank (CDB), o China-Latin America Infrastructure Forum (CLAC), a China Railway Signal & Communication Corporation (CRSC), a CRRC Corporation Limited e o Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

De acordo com a pasta, os temas abordados envolvem garantia e mitigação de risco para investidores estrangeiros interessados nas concessões, além de sustentabilidade nas obras de infraestrutura.

A comitiva também contou com a presença do presidente da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), André Isper, e do diretor de Assuntos Corporativos da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), Augusto Almudin.

Estadão Conteúdo