Governo Lula vai comprar tapetes de sisal por R$ 71 mil

O presidente da República Luis Inácio Lula da Silva irá gastar cerca de R$ 71 mil reais com 10 tapetes de sisal, de fibra natural, para as áreas de circulação do Palácio do Planalto. As informações estão na área de licitação do Diário Oficial da União (DOU) publicado nesta segunda-feira (11).

Segundo o estudo realizado. a escolha do sisal como matéria-prima dos tapetes presidenciais se deve à preocupação ambiental e à capacidade de isolamento acústico do material.

O edital estabelece que os tapetes sejam feitos em trama NJ, com bordas Lona Less ou Chenille, com bordado atoalhado, esponja ou ponto alto. Outra exigência é o critério da “brasilidade” nos temas dos tapetes, usando-se como “inspiração” o painel de Burle Marx instalado no Palácio do Planalto.

As empresas interessadas podem entregar as propostas no site oficial do governo até o dia 20.