Governo Lula cria 273 cargos políticos em estatais com custo de R$ 206 milhões por ano

Desde janeiro de 2023, as estatais brasileiras criaram 273 cargos comissionados, abertos a indicações políticas, com custo anual estimado em R$ 206 milhões. Segundo levantamento do Estadão, os postos são ocupados por petistas, aliados e familiares de políticos, espalhados por 16 estatais.

Alertas ignorados

Pareceres técnicos do Ministério da Gestão alertaram para riscos à governança, mas foram ignorados. A pasta diz que esses cargos representam “um a cada 314” funcionários e têm uso “pontual e restrito”.

Casos emblemáticos

Grupo Hospitalar Conceição (GHC)

Teve crescimento de 331% no número de comissionados (de 16 para 69).

no número de comissionados (de 16 para 69). Alegou necessidade de gestão de novos hospitais.

Nomeou figuras ligadas ao PT, como ex-assessoras e militantes.

Cargos com salários de até R$ 22 mil.

Dataprev

Aumentou de 33 para 93 cargos políticos (+181%).

Justificativa: novos projetos como o novo CadÚnico e o CAR.

Ocupa cargos com militantes como o namorado da deputada Adriana Accorsi (PT-GO).

Remunerações elevadas; 65% dos cargos já preenchidos.

BNDES

Criou 9 novos cargos para o presidente Aloizio Mercadante, somando 56 comissionados.

Alguns salários superam o teto constitucional (R$ 52 mil a R$ 60 mil).

(R$ 52 mil a R$ 60 mil). Entre os nomeados: Juca Ferreira (ex-ministro da Cultura), ex-assessores de senadores e políticos.

Justificativa: “retomar protagonismo do banco” e atender novas áreas como PPPs e exportações.

Estudo da consultoria Mercer revelou que salários estavam acima do mercado.

Telebras

Criou 3 novos cargos comissionados em dezembro de 2023.

Desobedeceu decisões judiciais anteriores que exigiam redução de indicações políticas.

A Sest (órgão do Ministério da Gestão) classificou como “temerária” a proposta de aumentar os cargos para 88 — 19% do quadro total , bem acima da média de 5%.

, bem acima da média de 5%. Cargos usados para abrigar parentes de ministros do governo.

Críticas e justificativas