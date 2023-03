Governo Lula avalia que Moraes manterá inquérito das fake news até saída de Aras

O governo avalia que o ministro Alexandre de Moraes manterá aberto o inquérito das fake news até a mudança de comando na PGR

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), manterá aberto o inquérito das fake news até a mudança de comando na PGR (Procuradoria Geral da República), que deve ocorrer apenas em setembro.



De acordo com um aliado do presidente, Moraes não deve correr o risco de que o atual procurador-geral, Augusto Aras, arquive conclusões do inquérito, sem oferecer eventuais denúncias. O atual procurador é considerado pelo atual governo simpático ao bolsonarismo.

Ainda segundo avaliação corrente no Executivo federal, Moraes tende a encerrar o inquérito rapidamente assim que estiver no cargo o substituto de Aras.