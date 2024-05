Governo fiscaliza abuso no preço dos combustíveis no RS, mas diz que prioridade é abastecimento

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que, apesar do crescente volume de denúncias sobre aumentos abusivos dos combustíveis no Rio Grande do Sul, a prioridade das ações do governo federal será para manter o abastecimento no Estado.

“Sem perder de vista a fiscalização, precisamos priorizar o abastecimento nesse cenário de quase caos em regiões do Estado”, disse o ministro à CNN sobre os impactos das enchentes que atingem o território gaúcho desde a semana passada.

Segundo Silveira, a fiscalização alcançará, “com rigor da lei”, aqueles que “querem se aproveitar do momento”.

Sobre as estratégias para garantir a manutenção do abastecimento de combustível e de gás de cozinha, o ministro disse que, além de obras emergenciais para a retomada do trânsito de caminhões, o governo também tem dialogado com distribuidoras para o aumento de equipes.

“Pedimos para que todas as distribuidoras tragam equipes de fora e que utilizem os acessos rodoviários transitáveis. Para que, em qualquer circunstância, não falte suprimento, sobretudo em pontos essenciais que atendem a coletividade”, afirmou Silveira

Estadão conteúdo