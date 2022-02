Governo Federal pede suspensão das hostilidades na Ucrânia

A nota foi publicada logo após o encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, dizer que espera que o governo brasileiro condene a invasão da Rússia ao território ucraniano

Na manhã desta quinta-feira (24), o Governo Federal soltou uma nota à imprensa sobre a invasão da Russa na Ucrânia. De acordo com a publicação, Brasil pede pela suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão.

A nota foi publicada logo após o encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, dizer que espera que o governo brasileiro condene a invasão da Rússia ao território ucraniano.

“Esperamos que o governo brasileiro condene esse ataque ao nosso país. E, para as pessoas que estão se preocupando com os brasileiros na Ucrânia, a melhor solução é entrar em contato com a embaixada brasileira na Ucrânia, que está seguindo essa situação por perto”, afirmou Tkach, principal representante da embaixada ucraniana em Brasília.

A invasão começou na madrugada desta quinta-feira (24), por ordem do presidente russo Vladimir Putin. Os russos invadiram a partir de vários pontos da fronteira. Confira a nota do Governo Federal:

O Governo brasileiro acompanha com grave preocupação a deflagração de operações militares pela Federação da Rússia contra alvos no território da Ucrânia.

O Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão, com base nos Acordos de Minsk e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil.

Como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil permanece engajado nas discussões multilaterais com vistas a uma solução pacífica, em linha com a tradição diplomática brasileira e na defesa de soluções orientadas pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional, sobretudo os princípios da não intervenção, da soberania e integridade territorial dos Estados e da solução pacífica das controvérsias.