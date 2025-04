Governo Federal e Senado terão ponto facultativo no dia 2 de maio

O Governo Federal e o Senado Federal publicaram nesta terça-feira (29) a portaria que institui ponto facultativo no dia 2 de maio, próxima quinta-feira, no dia seguinte ao feriado do Dia do Trabalhador.

O ponto facultativo já havia sido determinado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) na semana passada. Com o decreto do Governo Federal e Senado, servidores federais, Congresso e Tribunal de Justiça também poderão usufruir do feriadão prolongado na capital federal.

Em contramão, a Câmara dos Deputados ainda não se manifestou se também irá aderir ao ponto facultativo.