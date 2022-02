Governo Federal autoriza repasse de mais R$ 1,03 milhão para ações de defesa civil em Petrópolis (RJ)

Com isso, os recursos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para a cidade fluminense já somam mais de R$ 4 milhões

O Governo Federal publicou na edição desta quarta-feira (23) do Diário Oficial da União, a liberação de mais R$ 1.038.475,04 para ações de defesa civil na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que foi atingida por fortes chuvas. O repasse foi autorizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Com a nova autorização, os recursos destinados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para assistência à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e limpeza urbana já somam mais de R$ 4 milhões. Novas liberações ainda devem ocorrer nos próximos dias.

Os recursos serão destinados à recuperação de margens de rios, com execução de gabiões, e de vias públicas, com recomposição de pavimentos asfálticos. Também serão recuperados pontes de pedestres e para veículos e guarda-corpos em metal em diversas áreas do município.

Os repasses anteriores foram destinados à locação de 60 veículos para ações de socorro e assistência e à compra de combustível, aquisição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, colchões, materiais de limpeza e kits de dormitório com cobertor e lençol, além da limpeza em mais de 10 áreas da cidade.

Atuação da Defesa Civil Nacional

Desde a manhã de quarta-feira (16), uma equipe da Defesa Civil Nacional está em Petrópolis para dar assistência à população e apoiar o município nas solicitações de recursos. Na quinta-feira (17), o MDR reconheceu o estado de calamidade pública na cidade fluminense e liberou o primeiro repasse de recursos, de R$ 2,33 milhões. No sábado, foram autorizados mais R$ 644,2 mil. Com a nova liberação desta terça-feira, já são R$ 4 milhões destinados para o município.

O Governo Federal também anunciou que terá em caixa cerca de R$ 2 bilhões para auxiliar municípios de todos o País atingidos por desastres naturais. A liberação ocorrerá à medida que as demandas forem sendo apresentadas pelos gestores locais. Os recursos são provenientes de quatro Medidas Provisórias, três das quais já publicadas, que autorizam crédito extraordinário aos ministérios do Desenvolvimento Regional, da Cidadania e da Infraestrutura.

A Defesa Civil Nacional instalou um posto de comando unificado no Colégio Estadual Dom Pedro ll, no centro de Petrópolis, para intensificar as ações de apoio ao município. O local vai concentrar o trabalho das três esferas de governo. “O posto cria condições para uma gestão integrada, com todos os atores municipais, estaduais e federais”, observa o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas.