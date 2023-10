Governo Federal anuncia medidas para conter escalada de violência na Bahia e no Rio

Salvador e sua região metropolitana registraram ao menos 72 mortos em tiroteios durante operações policiais apenas em setembro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou, nesta segunda-feira (2), medidas para reforçar o combate a organizações criminosas, em uma tentativa de conter a espiral de violência na Bahia e no Rio de Janeiro.

Salvador e sua região metropolitana registraram ao menos 72 mortos em tiroteios durante operações policiais apenas em setembro, segundo a ONG especializada Fogo Cruzado, em meio a uma guerra entre diversas facções criminosas e um aumento no número de mortes por policiais.

“Na Bahia, há um poder armado instalado que oferece forte resistência e tenta impor domínio territorial. Há uma disputa entre a polícia, que quer impedir o domínio territorial e novas facções que querem impor o domínio territorial que pune as populações mais pobres”, disse Dino.

O estado receberá 20 milhões de reais em recursos adicionais do Fundo Nacional de Segurança Pública para a compra de viaturas, equipamentos de inteligência e armas não letais, anunciou Dino.

Ao ser perguntado sobre o aumento da letalidade policial em um estado governado pelo PT do presidente Lula, o ministro disse que o governo “lamenta que o uso da força tenha levado a dezenas de vítimas” nas últimas semanas.

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, foi criticado há alguns dias por afirmar que na Bahia “não se enfrenta o crime organizado com fuzil com rosas”.

No caso do Rio de Janeiro, o Governo Federal autorizou o envio de 300 agentes e 50 veículos da Força Nacional para dar apoio à polícia do estado. Além da Força Nacional, haverá também a mobilização de 270 policiais da Polícia Rodoviária Federal, 22 carros blindados, um veículo de resgate e um helicóptero.

Tanto as medidas para a Bahia como para o Rio fazem parte do Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas, no qual o governo pretende investir 900 milhões de reais nos próximos três anos.

No último fim de semana, houve toque de recolher e confronto armado em uma favela no bairro de Anchieta, zona norte do Rio.

Além disso, imagens aéreas exibidas há uma semana pela TV Globo mostraram traficantes no Complexo da Maré, um dos maiores da capital, treinando táticas de guerrilha armados com fuzis, em um complexo poliesportivo próximo a escolas.

Juntos, em 2022, Bahia e Rio de Janeiro concentraram 43% das mortes por policiais em todo o Brasil, com 1.464 e 1.330 mortos respectivamente, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

