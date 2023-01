Governo exonera intérprete de Libras de Bolsonaro que visitava Michelle

Nas redes sociais, ela coleciona fotos com Michelle, que é defensora da inclusão de pessoas com deficiência

Elizangela Ramos de Souza Castelo Branco foi exonerada pelo governo Lula. Ela ficou conhecida por ser intérprete de Libras nas lives que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fazia semanalmente durante seu mandato.

Ela está na lista das pessoas que mais visitaram a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada -foram 24 vezes entre 2021 e 2022. Os registros foram obtidos pelo jornal “O Estado de S. Paulo”, após o governo Lula reverter sigilos de 100 anos impostos pelo ex-presidente.

Elizangela estava ao lado de Bolsonaro na última transmissão ao vivo que ele fez, no dia 30 de dezembro, antes de deixar o país. Antes de o presidente começar a falar, a intérprete deu um abraço nele.

Ela ocupava um cargo de coordenadora-geral na Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos em uma secretaria do Ministério da Educação.

Nas redes sociais, ela coleciona fotos com Michelle, que é defensora da inclusão de pessoas com deficiência, e postagens em defesa do casal Bolsonaro e da comunidade surda.

A demissão foi publicada na edição de hoje do DOU (Diário Oficial da União), mas vale desde a última terça-feira (10) e é assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.