Governo entrega 22 km de pista duplicada na BR-101

O Ministério da Infraestrutura, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Ministério da Cidadania entregaram nesta segunda-feira (26) mais 22 quilômetros de pista duplicada na BR-101, na Bahia.

A rodovia baiana é um dos principais corredores rodoviários do Brasil, pois corta o país de Norte a Sul, atravessando 12 estados.

O DNIT trabalha com a implantação do pavimento rígido ao longo da via. Este tipo de pavimento vem conquistando espaço devido a uma série de vantagens, como alta durabilidade, baixo custo de manutenção, resistência ao tráfego pesado e melhor qualidade de rolamento.

Os serviços de duplicação da BR-101/BA promovem mais segurança e conforto para o fluxo de mais de 12 mil veículos que percorrem a rodovia por dia, dos quais 60% são relacionados ao transporte de cargas.

A via percorre o município de Alagoinhas, grande polo industrial da região nordeste. A região é conhecida pela quantidade de fábricas de grande porte.