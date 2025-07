Governo do RJ lança app Celular Seguro e prende 53 em operação contra roubo de aparelhos

Diante do aumento nos casos de roubos e furtos de celulares no Rio de Janeiro, o governo estadual lançou, nesta terça-feira (1º), o aplicativo Celular Seguro RJ. A ferramenta permite ao usuário armazenar e consultar o IMEI — número de identificação único de cada aparelho — em um único local, com verificação integrada à base de dados da Polícia Civil e da Anatel. A proposta é facilitar o bloqueio do dispositivo em caso de crime, tornando mais ágil a resposta das autoridades.

Segundo o governador Cláudio Castro, a medida é uma resposta direta à crescente insegurança da população. “Hoje, os celulares guardam dados importantes das pessoas, informações pessoais, além dos recursos financeiros e dados bancários. O furto e o roubo de celulares é hoje um dos principais motivos de insegurança da população”, destacou.

O secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, reforçou o papel da tecnologia como aliada na segurança pública. “Com esse aplicativo, a própria população consegue contribuir com a segurança, pois logo que o cidadão adquire um celular, ele consegue verificar se há algum tipo de restrição. O aplicativo é atualizado em tempo real pelas delegacias de todo o estado.” As informações são da Agência Brasil.

Paralelamente, a Polícia Civil realizou o “Dia D” da Operação Rastreio, voltada ao combate ao roubo, furto e receptação de celulares. Somente nesta terça-feira (1º), 53 pessoas foram presas e 453 aparelhos foram apreendidos. Desde o início da operação, em maio, cerca de 2.300 celulares já foram recuperados.

As ações têm se concentrado em centros comerciais populares da capital e da Região Metropolitana. Os usuários notificados tiveram 72 horas para devolver aparelhos adquiridos de forma irregular. Segundo levantamento da Polícia Civil, mais de 3 mil pessoas entregaram os celulares espontaneamente, evitando responsabilização criminal. Ao todo, 1.094 compareceram às delegacias, resultando na devolução de 934 aparelhos, já que alguns alegaram não estar mais com os dispositivos.