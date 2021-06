Governo de SP antecipa vacinação de todos os adultos do estado em 30 dias

​Com a antecipação, 7,45 milhões de pessoas com idades entre 40 e 59 anos agora serão vacinadas já no mês de junho

O governo de São Paulo anunciou neste domingo (13) a antecipação em 30 dias de todo o cronograma de vacinação contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Segundo o governador João Doria (PSDB), até 15 de setembro todos os residentes do estado deverão ter recebido pelo menos a primeira dose do imunizante.

​Com a antecipação, 7,45 milhões de pessoas com idades entre 40 e 59 anos, que antes seriam vacinadas em julho, agora serão vacinadas em junho. ​

O calendário é baseado nas perspectivas de entregas de vacina do Ministério da Saúde. Isso significa que para que o cronograma seja cumprido, o governo federal precisa entregar ao estado as remessas dos imunizantes dentro dos prazos estipulados.

Mas isso depende da chegada de insumos da China para a fabricação das vacinas no Brasil. A falta de matéria prima já levou à paralisação da produção das vacinas da CoronaVac e da Oxford/AstraZeneca.

Devido à falta de IFA (ingrediente farmacêutico ativo), o governo Bolsonaro reduziu três vezes a previsão de doses a serem entregues em junho. Passou de 52,2 milhões de doses para 43,8 milhões e, dias depois, para 39,9 milhões. Nesta quarta-feira (9), foi para 37,9 milhões.

Na última quinta-feira (10), o governador já havia antecipado em 15 dias o cronograma de vacinação contra a Covid-19. No mesmo dia, o governo paulista também prorrogou a fase de transição até 30 de junho, seguindo as orientações do Centro de Contingência ao Coronavírus.

Nesta etapa, os estabelecimentos podem funcionar com 40% da capacidade, das 6h às 21h e o toque de recolher permanece das 21h às 5h. Celebrações religiosas seguem autorizadas.

Veja quem já pode se vacinar e as próximas datas:

50 a 59 anos: 16 a 22 de junho

43 a 49 anos: 23 a 29 de junho

40 a 42 anos: 30 de junho a 14 de julho

35 a 39 anos: 15 a 29 de julho

30 a 34 anos: 30 de julho a 15 de agosto

25 a 29 anos: 16 a 31 de agosto

18 a 24 anos: 1º a 15 de setembro

Quem já pode se vacinar:

Pessoas com mais de 60 anos

Pessoas com comorbidades ou deficiência permanente (BPC) (acima de 18 anos)

Grávidas e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos)

Grávidas e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos) Metroviários e ferroviários (operadores de trem de todas as idades; outros trabalhadores com 47 anos ou mais)

Motoristas e cobradores de ônibus

Trabalhadores portuários e aeroportuários, aeroviários e aeronautas

Profissionais da saúde autônomos (a partir de 30 anos)

Profissionais da saúde autônomos (a partir de 30 anos) Transplantados imunossuprimidos, pacientes renais em diálise e pessoas com síndrome de Down (18 a 59 anos)

Profissionais de segurança pública e administração penitenciária

Trabalhadores da saúde que atuam na linha da frente da Covid-19, indígenas e quilombolas

Profissionais da educação

