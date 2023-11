Governistas elogiam indicação de Dino ao STF, e aliados de Bolsonaro pedem rejeição no Senado

A indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repercutiu nesta segunda-feira, 27, entre governistas e opositores nas redes sociais. Parlamentares aliados de Lula e ministros do governo elogiaram a escolha feita pelo petista, enquanto a oposição criticou a postura de Dino perante o Congresso Nacional e lançou um abaixo-assinado contra o nome dele.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), parabenizou Dino. Ele também elogiou a indicação do subprocurador-geral da República Paulo Gonet Filho para o comando do Ministério Público Federal (MPF), também feita por Lula nesta segunda.

“Ambos profundos conhecedores da ciência do Direito e comprometidos com os princípios democráticos e com a boa relação entre os poderes da República”, afirmou no X (antigo Twitter).

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, disse que a decisão de Lula reforçava o compromisso de Dino e Gonet. “Desejo muita sorte e sucesso!”

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que Dino e Gonet possuem uma “grande competência técnica e experiência na vida pública”. O ministro afirmou também que vai trabalhar para garantir a aprovação dos nomes na sabatina da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) e no plenário do Senado.

Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) disse que Dino esteve presente em momentos em que a “democracia esteve sob ameaça”. “Tenho certeza de que cumprirá sua missão no Supremo com amor, dedicação e sem medo – atributos indispensáveis aos tempos atuais”, disse.

O líder do PT no Senado, senador Fabiano Contarato (PT-ES), classificou Dino como um “ser humano admirável e um importante defensor da democracia” e afirmou que a decisão de Lula foi “uma excelente e acertada escolha”. “A indicação dele ao STF é o reconhecimento de um trabalho dedicado ao País e aos princípios constitucionais.”

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), disse que Lula fez um “golaço” ao apontar Dino para a cadeira vaga no STF. “Não tenho dúvidas que também dará a sua contribuição na mais alta corte do País”, afirmou.

Aliada de Dino, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que foi a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, citou a carreira jurídica e política do ministro da Justiça e disse que poucos “podem se orgulhar de ter uma carreira tão honrada e de retidão”.