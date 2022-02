Governadores apoiam fundo de estabilização do preço dos combustíveis

Os chefes de Executivo estaduais se reuniram para debater e encontrar alternativas a fim de frear a constante alta nos preços da gasolina

Elisa Costa e Geovanna Bispo

Com o intuito de discutir sobre os efeitos da pandemia, a tributação dos combustíveis e o piso salarial de profissionais, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou, nesta quinta-feira (03), do Fórum Nacional de Governadores, no Palácio do Buriti, ao lado do governador do Piauí, Wellington Dias. Os demais governadores estaduais do país marcaram presença de forma virtual.

Os chefes de Executivo estaduais se reuniram para debater e encontrar alternativas a fim de frear a constante alta nos preços da gasolina, diesel e álcool em todo o Brasil. Esse é um dos assuntos mais abordados atualmente pelos governos federal e estaduais, que ainda deve repercutir até as eleições de outubro.

“Tomamos a decisão de apoiar o projeto PL1472/2021, que cria o fundo de estabilização do preço dos combustíveis com a vantagem de garantir uma fonte que não altera receitas da União, dos estados e municípios e nasce do próprio problema, do lucro extraordinário”, explicou Dias.

Segundo o governador, o Brasil tem cerca de 400 empresas que atuam na produção e refino do petróleo, o que torna o país com baixa capacidade e, por isso, tem uma dependência exterior. “Por essa dependência da compra o Brasil tem uma situação de dependência do preço do petróleo lá fora, maior do que outros países”, continuou.

“Sempre que aumenta o preço do barril, tem aumento nos preços aqui. O Brasil é exportador de petróleo, com isso se gera uma receita de 32 bilhões de reais, com mais royalties, permite quea gente tenha uma estabilidade. Assim o preço pode abaixar e não subir de forma brusca”, finalizou o governador do Piauí.