Governador em exercício exonera secretário desafeto no Rio durante viagem de Castro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar (União Brasil), usou o período como interino à frente do governo estadual para exonerar um desafeto, Washington Reis (MDB), da Secretaria de Transportes do Estado.

A demissão foi assinada por ele em edição extra do Diário Oficial nesta quinta-feira (3).

Bacellar ocupa interinamente o cargo de governador por causa de viagem do titular, Cláudio Castro (PL), que foi para Portugal participar do Fórum de Lisboa, conhecido como “Gilmarpalooza”.

Castro ficará do país de quinta até domingo (6).

Em rede social, Reis, que ambiciona se candidatar ao governo do estado em 2026, assim como Bacellar, disse que recebeu a notícia da exoneração por meio da imprensa e “com surpresa”.

“Não posso deixar de afirmar que minha exoneração se deu unicamente pelo fato de eu não declarar apoio a quem não tem preparo ou capacidade para governar o Estado do Rio de Janeiro.”

Em outro trecho da mensagem, disse que exerceu o cargo nos últimos dois anos e meio “com a confiança do GOVERNADOR ELEITO”.

“Sigo de cabeça erguida, com a consciência tranquila e o orgulho de quem sempre trabalhou com seriedade.”

Bacellar havia batido boca nesta semana na Assembleia com um irmão do secretário exonerado. Na segunda (30), o presidente do Legislativo e o deputado estadual Rosenverg Reis (MDB), discutiram por conta da convocação do secretário para dar explicações sobre a tarifa do metrô. Rosenverg foi contra e disse que orientaria o irmão a não comparecer.

“Acabou o tempo de você achar que seu irmão manda no estado do Rio. Aqui o buraco é mais embaixo”, disse Bacellar.

O Rio de Janeiro está sem vice-governador desde a renúncia de Thiago Pampolha, que assumiu uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado em maio.

Washington Reis, que é aliado da família de Jair Bolsonaro (PL), está inelegível por condenação de crime ambiental. Ele tenta reverter a decisão e também dá sinais de que pode firmar aliança com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que articula candidatura ao governo.